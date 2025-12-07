Proč se Hemsworth a Kidman odstěhovali z města a učí své děti chodit naboso?

Zdálo se, že epicentrem úspěchu je navždy Los Angeles. Místo, kde musíte být vidět, abyste něco znamenali. Poslední roky ale ukazují fascinující trend: ty největší hvězdy balí kufry, opouštějí Hollywood a stěhují se na odlehlé farmy a k pobřeží. Nemění jen adresu, ale celou životní filozofii. Chtějí pro své děti klid, soukromí a návrat k přirozenějšímu životu.
Už žádné davy paparazziů u brány školy, žádný smog a žádný neustálý tlak na dokonalý vzhled. Místo toho čerstvý vzduch, vlastní zvířata a svoboda trávit čas venku. Které hvězdy daly přednost klidnému životu před ruchem velkoměsta a proč je pro ně kontakt s přírodou tak důležitý?
Chris Hemsworth a Elsa Pataky: Nehlídaný život v Byron Bay
Nejviditelnějším příkladem tohoto trendu je bezesporu „Thor“ Chris Hemsworth a jeho žena Elsa Pataky. Pár se před lety vědomě rozhodl opustit L.A. a usadit se v australském Byron Bay, městečku známém svou uvolněnou, surfařskou atmosférou.
Jejich motivace byla jasná: chtěli, aby jejich tři děti vyrůstaly v prostředí, které není definováno filmovým průmyslem. Z jejich sociálních sítí je zřejmé, že se to daří. Místo neustálého sledování obrazovek tráví děti čas surfováním, jízdou na koních a prozkoumáváním pláží. A velmi často u toho odhodí boty.
Elsa Pataky v rozhovorech několikrát zmínila, jak je pro ni důležité, aby děti cítily spojení se zemí. Nejde jen o hraní venku; je to součást životního stylu, kde je přirozené trávit čas naboso. Tento přístup souzní s populární wellness filozofií známou jako „grounding“ neboli „uzemnění“ – tedy myšlenkou, že přímý kontakt se zemí může pomáhat snižovat stres. A když už počasí nebo terén nedovolí chodit úplně naboso, logickou volbou pro jejich rodinu bude jistě minimalistická obuv, tzv. barefoot, které díky své tenké podrážce a široké špičce tento přirozený kontakt se zemí co nejvíce simulují.
Nicole Kidman a Keith Urban: Klid na farmě v Nashvillu
Podobnou cestu zvolila i oscarová Nicole Kidman s manželem, country zpěvákem Keithem Urbanem. Ačkoliv mají nemovitosti po celém světě, jejich skutečným domovem je rozlehlá farma v Nashvillu v Tennessee.
Nicole, která sama vyrůstala v přírodě, chtěla podobný zážitek dopřát i svým dcerám, Sunday Rose a Faith Margaret. Na jejich farmě v Nashvillu (a na další v Austrálii) pěstují vlastní zeleninu a chovají slepice. V rozhovorech herečka často popisuje, jak terapeutické je pro ni jen tak pracovat na zahradě nebo se procházet po svých pozemcích. Pro její dcery je to norma – život, kde je přirozené ušpinit se od hlíny a trávit čas venku.
Proč ten útěk? Výměna stylu za svobodu
Tento trend není jen o touze po větším domě. Je to hlubší filozofický posun. Je to touha vyměnit těsné společenské ponožky a lakované polobotky, symbolizující přísná pravidla a neustálé „bytí na očích“, za osvobozující pocit přímého kontaktu se zemí.
Hvězdy jako Hemsworth nebo Kidman netvrdí, že žijí jako poustevníci. Stále natáčejí globální trháky. Dávají ale jasně najevo, že jejich priority se změnily. Chtějí svým dětem předat hodnoty, které v ruchu L.A. hledaly jen těžko – klid, soukromí a autentický vztah k přírodě.
Je to inspirativní pohled na to, že i ti, kdo zdánlivě „mají všechno“, nakonec často zjistí, že největší bohatství se skrývá v těch nejzákladnějších věcech: v rodině, přírodě a svobodě být sám sebou.