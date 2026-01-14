Mužské ego versus realita stárnutí: Proč je pro muže těžké přijmout pomoc

Všichni víme, že stáří jednou přijde. Přesto je srážka s realitou, když roky přibývají, velmi obtížná. Obzvlášť u mužů hraje zásadní roli ego a ješitnost. Zhoršující se zrak, fyzická i duševní kondice a s tím související problémy v osobním i pracovním životě – to vše je těžké přijmout. Ještě těžší je ale pro mnoho mužů přijmout pomoc od okolí. Proč tomu tak je?
Ego versus realita
Mužská identita je od dětství spojena s touhou po nezávislosti a schopnosti dokázat vše svépomocí. Může jít o akademické, pracovní, rodinné, finanční i kutilské cíle – ať už jde o kterýkoliv obor, muži zpravidla chtějí dosáhnout určité mety.
Nehraje přitom roli, zda se jim tyto cíle v produktivním věku podařilo splnit, či nikoliv. Jak roky přibývají, muži často nevyhnutelně začínají klopýtat.
Najednou mohou odmítat řešit banální problémy – například dojít si k očnímu lékaři vyšetřit zrak a pořídit si kvalitní brýle. Mužská ješitnost jedince, který vše vždy zvládl bez brýlí, najednou zastře racionální myšlení. A tak i podobná „banalita“ najednou změní veselého muže v bručouna, který začíná mít problémy v pracovním i osobním životě. Pokud se v životní cestě objeví ještě náročnější překážka, kterou muž nechce řešit, důsledky mohou být nedozírné.
Já a pleny? Nikdy!
Intimita je jednou nejcitlivějších oblastí. S rostoucím věkem se mohou objevit problémy s erekcí, prostatou či se sexuální výkonností jako takovou.
Velmi častým problémem je i inkontinence. Pro muže, kteří čelí podobným problémům, je často těžké si otevřeně přiznat, že sami už věc nezvládnou. Odradí je už jen samotná představa toho, že se v životě již neobejdou bez inkontinenčních pomůcek.
Řešení přitom může být jednoduché. Moderní řešení inkontinenční prádlo pro muže umožňuje řešit tyto potřeby diskrétně – aniž by se muž musel cítit jakkoli omezeně, či dokonce trapně.
Značky jako Tena nabízejí vysoce pohodlné a spolehlivé produkty, které lze nosit každý den, při práci, sportu i společenských aktivitách. Díky nim mohou muži pokračovat ve svém běžném životě a zachovat si sebevědomí.
Pomoc není slabost
Přijetí podpory neznamená ztrátu důstojnosti. Naopak – je do značné míry obdivuhodné, pokud muž dokáže své ego potlačit a přijmout pomoc ostatních. Partnerka, rodina i zkušení odborníci – ti všichni ochotně v nesnázích pomohou.
Jak si říct o pomoc a přijmout ji?
- V klidu si ujasněte, jaký problém vás vlastně trápí.
- Vytipujte si vhodnou osobu, které se můžete s obtížemi svěřit.
- Společně najděte cestu, jak problém řešit.
- Nebojte se stanovit jasné hranice pomoci. I přijetí pomoci vám musí dávat smysl.
- Zpětně vyhodnoťte, zda se situace zlepšila. Nezapomeňte zapojeným vyjádřit svůj vděk.