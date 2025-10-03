Gramicci’s FW25 Collection: West Coast Mythology ve znamení přírody a funkčnosti

Značka Gramicci představila svou kolekci pro podzim a zimu 2025 a opět potvrzuje, že patří mezi lídry na poli outdoorové módy s přesahem do městského prostředí. Kolekce nese název West Coast Mythology a čerpá inspiraci z kalifornských kořenů značky i z historie lezení, se kterou je Gramicci od 80. let pevně spojené. Zakladatel Mike Graham položil základ značky s vizí vytvořit oblečení, které bude pohodlné při pohybu, odolné v přírodě a stylové i mimo hory. Nová kolekce staví na tomto odkazu a přináší svěží interpretaci funkční módy.
Představujeme West Coast Mythology pro FW25
Značka Gramicci https://prm.com/cz/m/gramicci představila svou kolekci Podzim/Zima 2025, která nese název West Coast Mythology. Tato řada se hluboce inspiruje kalifornskými kořeny značky a vzdává poctu rozmanitým krajinám amerického západního pobřeží od drsných hor a pouští až po klidné pobřeží Tichého oceánu. Kolekce navazuje na odkaz horolezce Mikea Grahama, který v 80. letech položil základ značky s vizí spojit svobodu pohybu a technické inovace.
Estetika kolekce čerpá z lezecké kultury 70. let, tedy z období, kdy se v Kalifornii formovala moderní lezecká komunita. Právě tehdy vznikla potřeba oblečení, které bude nejen odolné, ale také funkční a pohodlné při náročném fyzickém výkonu. FW25 tento historický odkaz přenáší do současnosti. Kombinuje klasické prvky s moderními materiály a řešeními, která fungují jak při outdoor gear aktivitách, tak i v městském prostředí.
West Coast Mythology tak není jen kolekcí do přírody, ale i lifestyle volbou pro ty, kteří chtějí mít jeden šatník zvládající víc rolí: víkendový trek v horách, cestu do práce i volný čas ve městě. Funkčnost a univerzálnost se tu propojují s inspirací přírodou i kulturou, která definovala DNA značky Gramicci.
Paleta přírodních tónů a odolných materiálů
Barevná škála kolekce Gramicci FW25 je úzce propojena s přírodou a přináší přírodní tóny v tlumeném, harmonickém ladění. Nechybí sytá terakota, připomínající vyprahlé pouště, hluboká lesní zelená evokující horské lesy, ani jemná slonová kost a klasická černá, které tvoří základ celé tlumené palety. Tato barevnost není jen estetickou volbou. Umožňuje snadné vrstvení a kombinování napříč šatníkem, ať už jde o outdoorové vybavení, nebo o městský lifestyle.
Klíčová je ovšem funkčnost, která se odráží i v použitých odolných materiálech. Značka sází na osvědčené textilie, které obstojí v nepříznivém počasí:
- Boa Fleece – měkký a hřejivý fleece ideální do chladných dnů, který zároveň dýchá a odvádí vlhkost,
- péřová izolace – kvalitní výplň v bundách a vestách pro spolehlivý tepelný komfort,
- plátno – odolná tkanina vhodná do terénu, která si zachovává tvar i při dlouhodobém nošení,
- manšestr – nadčasový materiál s retro nádechem, který se hodí do města i na volný čas,
- prošívaný nylon – lehký a univerzální materiál, jenž spojuje tepelnou izolaci s vysokou praktičností.
Díky této kombinaci materiálů je kolekce připravená na různé klimatické podmínky od mrazivých horských večerů až po sychravé podzimní dny ve městě. Funkční tkaniny chrání před nepřízní počasí, zatímco přírodní barvy podtrhují celkovou estetiku West Coast Mythology. Výsledkem je spojení pohodlí, ochrany a stylu, které odráží DNA značky Gramicci a její důraz na propojení přírody s každodenním životem.
Klíčové styly a signaturní designové prvky
Mezi nejvýraznější kousky kolekce FW25 patří robustní bundy, které poskytují spolehlivou izolaci a ochranu i během chladných zimních dnů. Vrstvení doplňují hřejivé fleecové vesty, ideální pro přechodné období, a odolné vodě a větru vzdorné bundy, které obstojí i v nepříznivém počasí. Pro ty, kdo hledají univerzální vnitřní vrstvu, jsou k dispozici také tenké prošívané vesty, které lze nosit samostatně nebo pod větší bundou. Všechny tyto kusy představují moderní outerwear navržený s důrazem na funkčnost i estetiku.
Kolekce zároveň znovu interpretuje základní položky značky Gramicci. Najdete zde legendární G-Pants a G-Shorts. Tyto modely se proslavily už v 80. letech svými průkopnickými detaily, které nastavily standard pro funkční oblečení určené k lezení i ke každodennímu nošení. Klíčovým prvkem je integrovaný nylonový pásek, díky kterému lze obvod pasu snadno upravit jednou rukou, a také všitý klín v rozkroku, který zajišťuje naprostou volnost pohybu.
Kampaň a informace o uvedení kolekce
Podzimní kolekce FW25 West Coast Mythology je představena prostřednictvím atmosférické kampaně, která byla nafocena v kalifornských Alabama Hills a v oblasti východních hor Sierras. Tyto ikonické lokality propojují surovost skal s otevřenou krajinou a vizuálně tak spojují samotné oblečení s prostředím, které jej inspirovalo. Fotografie jsou doslova zalité sluncem a dodávají kolekci přirozenou energii i autenticitu.
Součástí je také lookbook, který pracuje s jemně mlhavým filtrem a vytváří charakteristickou retro estetiku. Tím navazuje na odkaz 70. let a připomíná éru, kdy se rodila moderní lezecká kultura. Modely jsou zachyceny v přirozeném pohybu, což podtrhuje funkčnost oblečení. Bundy vrstvené přes fleece, kombinace G-Pants s prošívanou vestou i využití shell bundy v městském prostředí.
Co se týče informací o uvedení kolekce, West Coast Mythology bude oficiálně představena v nadcházejících měsících. Zakoupit ji bude možné prostřednictvím oficiálních stránek Gramicci i u vybraných globálních prodejců, kteří se specializují na funkční módu s lifestyle přesahem, jako je třeba PRM. Protože některé kousky budou dostupné jen v omezeném množství, doporučuje se sledovat novinky a reagovat včas, aby vám unikátní modely neunikly.
Autor: Ivona Harčarová